С.Лавров назвав «безумовним пріоритетом» політико-дипломатичне врегулювання конфлікту в Україні

“Серед наших безумовних пріоритетів — створення широкої антитерористичної коаліції на міжнародно-правовій основі, політико-дипломатичне врегулювання численних криз і конфліктів, перш за все на Близькому Сході, а також поблизу наших кордонів — в Україні, і не тільки там”, — заявив глава російського МЗС у ході зустрічі з представниками некомерційних організацій РФ.

“Росія послідовно виступає за демократизацію міждержавного спілкування, утвердження у світових справах універсальних цінностей справедливості, взаємовигідного рівноправного співробітництва, права народів на власний шлях розвитку без вказівок ззовні”, — сказав С.Лавров.

Він також висловився за практичне втілення заяв США і ЄС про необхідність колективних дій для боротьби з міжнародними загрозами.



“Останнім часом про необхідність відновлення діалогу, колективних дій в інтересах ефективного подолання спільних для всіх загроз усе частіше говорять наші американські і європейські колеги. Важливо, щоб ці заяви втілилися у практичні справи”, — сказав російський міністр.



Нагадаємо, 9 березня після переговорів у Москві С.Лавров та глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявили про доцільність залучення США до переговорів з урегулювання конфлікту на Донбасі.