С.Лавров назвал "безусловным приоритетом" политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал одним из "безусловных приоритетов" Москвы урегулирование конфликта в Украине политико-дипломатическим путем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Среди наших безусловных приоритетов - создание широкой антитеррористической коалиции на международно-правовой основе, политико-дипломатическое урегулирование многочисленных кризисов и конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке, а также вблизи наших границ - в Украине, и не только там", - заявил глава российского МИД в ходе встречи с представителями некоммерческих организаций РФ.
"Россия последовательно выступает за демократизацию межгосударственного общения, утверждение в мировых делах универсальных ценностей справедливости, взаимовыгодного равноправного сотрудничества, права народов на собственный путь развития без указаний извне", - сказал С.Лавров.
Он также высказался за практическое воплощение заявлений США и ЕС о необходимости коллективных действий для борьбы с международными угрозами.
"В последнее время о необходимости возобновления диалога, коллективных действий в интересах эффективного преодоления общих для всех угроз все чаще говорят наши американские и европейские коллеги. Важно, чтобы эти заявления воплотились в практические действия", - сказал российский министр.
Напомним, 9 марта после переговоров в Москве С.Лавров и глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявили о целесообразности привлечения США к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.