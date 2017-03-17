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С.Лавров назвал "безусловным приоритетом" политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Украине

С.Лавров назвал "безусловным приоритетом" политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Украине

Киев • УНН

 • 11137 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал одним из "безусловных приоритетов" Москвы урегулирование конфликта в Украине политико-дипломатическим путем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Среди наших безусловных приоритетов - создание широкой антитеррористической коалиции на международно-правовой основе, политико-дипломатическое урегулирование многочисленных кризисов и конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке, а также вблизи наших границ - в Украине, и не только там", - заявил глава российского МИД в ходе встречи с представителями некоммерческих организаций РФ.

"Россия последовательно выступает за демократизацию межгосударственного общения, утверждение в мировых делах универсальных ценностей справедливости, взаимовыгодного равноправного сотрудничества, права народов на собственный путь развития без указаний извне", - сказал С.Лавров.

Он также высказался за практическое воплощение заявлений США и ЕС о необходимости коллективных действий для борьбы с международными угрозами.

"В последнее время о необходимости возобновления диалога, коллективных действий в интересах эффективного преодоления общих для всех угроз все чаще говорят наши американские и европейские коллеги. Важно, чтобы эти заявления воплотились в практические действия", - сказал российский министр.

Напомним, 9 марта после переговоров в Москве С.Лавров и глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявили о целесообразности привлечения США к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.

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