С.Лавров назвал "безусловным приоритетом" политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Украине

"Среди наших безусловных приоритетов - создание широкой антитеррористической коалиции на международно-правовой основе, политико-дипломатическое урегулирование многочисленных кризисов и конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке, а также вблизи наших границ - в Украине, и не только там", - заявил глава российского МИД в ходе встречи с представителями некоммерческих организаций РФ.

"Россия последовательно выступает за демократизацию межгосударственного общения, утверждение в мировых делах универсальных ценностей справедливости, взаимовыгодного равноправного сотрудничества, права народов на собственный путь развития без указаний извне", - сказал С.Лавров.

Он также высказался за практическое воплощение заявлений США и ЕС о необходимости коллективных действий для борьбы с международными угрозами.



"В последнее время о необходимости возобновления диалога, коллективных действий в интересах эффективного преодоления общих для всех угроз все чаще говорят наши американские и европейские коллеги. Важно, чтобы эти заявления воплотились в практические действия", - сказал российский министр.



Напомним, 9 марта после переговоров в Москве С.Лавров и глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявили о целесообразности привлечения США к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.