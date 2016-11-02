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С.Лавров: Москва чекає відновлення співпраці з НАТО

С.Лавров: Москва чекає відновлення співпраці з НАТО

Київ • УНН

 • 8613 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Москва чекає від НАТО відповіді на ініціативи щодо відновлення співпраці між Росією і альянсом. Про це повідомив глава російського МЗС Сергій Лавров, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.

“Ми неодноразово говорили, що грюкати дверима ми не збираємося. Нерозв’язних проблем при наявності доброї волі всіх сторін в наших відносинах із Заходом немає”, — зазначив С.Лавров в Афінах.

За його словами, “у наших західних партнерів, які перебували в ейфорії після закінчення Холодної війни, взяла гору горезвісна лінія на відмову від рівноправного діалогу, на захоплення геополітичного простору”.

С.Лавров додав, що занепокоєння викликає і взятий НАТО курс на стримування Росії.

“Ми чекаємо від НАТОвців конкретної відповіді на наші ініціативи щодо відновлення співпраці”, — заявив міністр закордонних справ Росії.

С.Лавров також назвав сумною ситуацію, при якій “НАТО ухиляється від професійного діалогу з Росією”.

Раніше глава російського Міноборони Сергій Шойгу заявив, що НАТО змушує Росію приймати оборонні заходи у відповідь.

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