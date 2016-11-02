С.Лавров: Москва ждет возобновления сотрудничества с НАТО

"Мы неоднократно говорили, что хлопать дверью мы не собираемся. Неразрешимых проблем при наличии доброй воли всех сторон в наших отношениях с Западом нет ", - отметил С.Лавров в Афинах.

По его словам, "у наших западных партнеров, которые находились в эйфории после окончания Холодной войны, возобладала пресловутая линия на отказ от равноправного диалога, на захват геополитического пространства".

С.Лавров добавил, что беспокойство вызывает и взятый НАТО курс на сдерживание России.

"Мы ждем от НАТОвцев конкретного ответа на наши инициативы по восстановлению сотрудничества", - заявил министр иностранных дел России.

С.Лавров также назвал печальной ситуацию, при которой "НАТО уклоняется от профессионального диалога с Россией".

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО заставляет Россию принимать оборонительные меры.