С.Лавров: Москва ждет возобновления сотрудничества с НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Москва ждет от НАТО ответа на инициативы по восстановлению сотрудничества между Россией и альянсом. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы неоднократно говорили, что хлопать дверью мы не собираемся. Неразрешимых проблем при наличии доброй воли всех сторон в наших отношениях с Западом нет ", - отметил С.Лавров в Афинах.
По его словам, "у наших западных партнеров, которые находились в эйфории после окончания Холодной войны, возобладала пресловутая линия на отказ от равноправного диалога, на захват геополитического пространства".
С.Лавров добавил, что беспокойство вызывает и взятый НАТО курс на сдерживание России.
"Мы ждем от НАТОвцев конкретного ответа на наши инициативы по восстановлению сотрудничества", - заявил министр иностранных дел России.
С.Лавров также назвал печальной ситуацию, при которой "НАТО уклоняется от профессионального диалога с Россией".
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО заставляет Россию принимать оборонительные меры.