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С.Лавров і Ф.Могеріні у Москві обговорять питання України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні в понеділок прибуде до Росії, де проведе переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, зокрема щодо українського питання, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Робочий візит Федеріки Могеріні в Москву 24 квітня стане першим з моменту, коли в листопаді 2014 року вона посіла посаду очільниці зовнішньополітичної служби ЄС.

Напередодні переговорів сторони анонсували, що серед міжнародних тем під час переговорів планується обговорити ситуацію в Україні, Сирії, Іраку, Лівії. При цьому експерти відзначають, що, швидше за все, головними темами зустрічі стануть Сирія і Україна, пише видання.

У Москві в зв'язку з питанням України нагадали, що воно "залишається в центрі розбіжностей з Євросоюзом".

Крім того, очікується обговорення питань Близького Сходу, реалізації угоди щодо ядерної програми Ірану, врегулювання в Афганістані і двосторонніх відносин Росія-ЄС.

Як повідомляв УНН, 19 лютого під час зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні вказала на відповідальність Росії за реалізацію мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Українські Національні Новини

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