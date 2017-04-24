С.Лавров и Ф.Могерини в Москве обсудят вопрос Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник прибудет в Россию, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в частности по украинскому вопросу, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Рабочий визит Федерики Могерини в Москву 24 апреля станет первым с момента, когда в ноябре 2014 года она заняла должность главы внешнеполитической службы ЕС.
Накануне переговоров стороны анонсировали, что среди международных тем во время переговоров планируется обсудить ситуацию в Украине, Сирии, Ираке, Ливии. При этом эксперты отмечают, что, скорее всего, главными темами встречи станут Сирия и Украина, пишет издание.
В Москве в связи с вопросом Украины напомнили, что он "остается в центре разногласий с Евросоюзом".
Кроме того, ожидается обсуждение вопросов Ближнего Востока, реализации соглашения по ядерной программе Ирана, урегулирования в Афганистане и двусторонних отношений Россия-ЕС.
Как сообщал УНН, 19 февраля во время встречи с председателем МИД РФ Сергеем Лавровым глава дипломатии ЕС Федерика Могерини указала на ответственность России за реализацию минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.