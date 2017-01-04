С.Курц: єдиним документом для діалогу щодо Донбасу є мінські угоди

"Ми маємо продовжити переговори, мусимо проводити діалог далі і мінські домовленості – це єдина база, єдиний документ, на основі якого ми можемо це проводити. І хоча викликає занепокоєння стан виконання цих домовленостей, я мушу сказати, що ситуація на час їх підписання була гіршою, ніж зараз, і вона могла бути ще гіршою. Я не задоволений статусом-кво, який є наразі, але за відсутності іншого документу ми маємо робити все, аби впроваджувати його", - наголосив С.Курц.

Нагадаємо, ОБСЄ потрібна для того, щоб починати готувати вибори на території Донбасу.



