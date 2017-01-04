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С.Курц: единственным документом для диалога по Донбассу являются минские соглашения

С.Курц: единственным документом для диалога по Донбассу являются минские соглашения

Киев • УНН

 • 6308 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Минские договоренности сегодня являются единственным документом, на основе которых можно вести диалог и переговоры по Донбассу. Об этом сообщил действующий глава ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц в Мариуполе во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает УНН.

"Мы должны продолжить переговоры, должны вести диалог дальше и минские договоренности - это единая база, единый документ, на основе которого мы можем это проводить. И хотя вызывает беспокойство состояние выполнения этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на время их подписания была хуже, чем сейчас, и она могла быть еще хуже. Я не доволен статус-кво, которое есть сейчас, но при отсутствии иного документа мы должны делать все, чтобы внедрять его", - подчеркнул С.Курц.

Напомним, ОБСЕ нужна для того, чтобы начинать готовить выборы на территории Донбасса.

Украинские Национальные Новости

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