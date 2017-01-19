С.Курц: спостерігачі місії ОБСЄ отримають додаткове технічне устаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Невдовзі 700 спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні отримають додаткове технічне устаткування. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії, яка нині головує в ОБСЄ, Себастьян Курц в інтерв'ю Deutsche Welle, передає УНН.
Він повідомив, що "незабаром 700 спостерігачів СММ отримають додаткове технічне устаткування, а їхня місія в регіоні буде подовжена". При цьому австрійський міністр зазначив, що "більшість зіткнень та перестрілок відбуваються вночі, коли місія ОБСЄ не веде спостереження".
Найбільшою проблемою С.Курц вважає брак довіри між сторонами конфлікту, а також до західних посередників."Українська сторона не вірить Росії. А в Москви складається враження, що ЄС зацікавлений не в добрих взаємних з Росією, а лише в розв'язанні конфлікту", - сказав австрійський міністр. Він має намір досягти прогресу, сповідуючи політику "малих кроків".
Себастіан Курц сказав, що вважає запорукою успіху перемир'я на Донбасі відведення важких озброєнь та розділення сторін конфлікту. "Відповідальні особи в Києві та Москві мають підтримати цю ідею", - заявив він.
Нагадаємо, С.Курц наголосив на необхідності розширення місії ОБСЄ на вечірні та нічні години.