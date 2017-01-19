С.Курц: наблюдатели миссии ОБСЕ получат дополнительное техническое оборудование

Он сообщил, что "вскоре 700 наблюдателей СММ получат дополнительное техническое оборудование, а их миссия в регионе будет продлена". При этом австрийский министр отметил, что "большинство столкновений и перестрелок происходят ночью, когда миссия ОБСЕ не ведет наблюдение".

Самой большой проблемой С.Курц считает недостаток доверия между сторонами конфликта, а также к западным посредникам. "Украинская сторона не верит России. А у Москвы создается впечатление, что ЕС заинтересован не в добрых взаимных отношениях с Россией, а только в решении конфликта", - сказал австрийский министр. Он намерен достичь прогресса, придерживаясь политики "малых шагов".

Себастьян Курц сказал, что считает залогом успеха перемирие на Донбассе отвод тяжелых вооружений и разделение сторон конфликта. "Ответственные лица в Киеве и Москве должны поддержать эту идею", - заявил он.

Напомним, С.Курц отметил необходимость расширения миссии ОБСЕ на вечерние и ночные часы.