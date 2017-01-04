С.Курц планує відвідати Москву

“Я за два тижні планую відвідати як Київ так і Москву”, — наголосив С.Курц.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде якомога ефективніше проводити спостереження і робити все можливе для досягнення повного припинення вогню на території Донбасу.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ Себастьян Курц обговорили план чесних виборів в Донбасі та підбили підсумки візиту до Маріуполя.