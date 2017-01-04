С.Курц планує відвідати Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Голова ОБСЄ Себастіан Курц повідомив, що він планує за два тижні встигнути відвідати і Київ і Москву. Про це він сказав у Маріуполі під час спільної прес-конференції з міністр закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає УНН.
“Я за два тижні планую відвідати як Київ так і Москву”, — наголосив С.Курц.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде якомога ефективніше проводити спостереження і робити все можливе для досягнення повного припинення вогню на території Донбасу.
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ Себастьян Курц обговорили план чесних виборів в Донбасі та підбили підсумки візиту до Маріуполя.