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С.Курц планирует посетить Москву

С.Курц планирует посетить Москву

Киев • УНН

 • 8227 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Глава ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что он планирует за две недели успеть посетить и Киев и Москву. Об этом он сказал в Мариуполе во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает УНН.

"Я за две недели планирую посетить как Киев так и Москву", - подчеркнул С.Курц.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет как можно эффективнее проводить наблюдение и делать все возможное для достижения полного прекращения огня на территории Донбасса.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий глава ОБСЕ С.Курц обсудили план честных выборов на Донбассе и подвели итоги визита в Мариуполь.

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