С.Курц планирует посетить Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Глава ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что он планирует за две недели успеть посетить и Киев и Москву. Об этом он сказал в Мариуполе во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает УНН.
"Я за две недели планирую посетить как Киев так и Москву", - подчеркнул С.Курц.
Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет как можно эффективнее проводить наблюдение и делать все возможное для достижения полного прекращения огня на территории Донбасса.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий глава ОБСЕ С.Курц обсудили план честных выборов на Донбассе и подвели итоги визита в Мариуполь.