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С.Курц наголосив на необхідності розширення місії ОБСЄ на вечірні та нічні години

С.Курц наголосив на необхідності розширення місії ОБСЄ на вечірні та нічні години

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц наголосив на необхідності розширення місії спостерігачів на вечірні та нічні години, щоб місія працювала цілодобово. Про це він заявив під час візиту до Москви, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Перш за все, я думаю про розширення місії спостерігачів на вечірні та нічні години, щоб поліпшити ситуацію в цілому. Ми постараємося також оснастити наших спостерігачів кращими технічними засобами, щоб місія дійсно працювала 24 години і забезпечувала максимум безпеки, в тому числі для самих спостерігачів”, — зазначив С.Курц.

При цьому С.Курц зауважив, що більшість зіткнень та перестрілок відбуваються вночі, коли місія ОБСЄ залишає регіон.

“Сьогодні ситуація складається таким чином, що перестрілки і зіткнення виникають в той момент, коли група спостерігачів залишає район, або ж ці зіткнення відбуваються вночі”, — додав він.

Як повідомляв УНН, С.Лавров розкритикував ідею розміщення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Нагадаємо, 17 січня глава МЗС України Павло Клімкін обговорив із С.Курцом необхідність цілодобового моніторингу місії ОБСЄ на Донбасі.

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