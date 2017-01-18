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С.Курц отметил необходимость расширения миссии ОБСЕ на вечерние и ночные часы

С.Курц отметил необходимость расширения миссии ОБСЕ на вечерние и ночные часы

Киев • УНН

 • 10238 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии С.Курц отметил необходимость расширения миссии наблюдателей на вечерние и ночные часы, чтобы миссия работала круглосуточно. Об этом он заявил во время визита в Москву, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего, я думаю о расширении миссии наблюдателей на вечерние и ночные часы, чтобы улучшить ситуацию в целом. Мы постараемся также оснастить наших наблюдателей лучшими техническими средствами, чтобы миссия действительно работала 24 часа и обеспечивала максимум безопасности, в том числе для самих наблюдателей", - отметил С.Курц.

При этом С.Курц заметил, что большинство столкновений и перестрелок происходят ночью, когда миссия ОБСЕ покидает регион.

"Сегодня ситуация складывается таким образом, что перестрелки и столкновения возникают в тот момент, когда группа наблюдателей оставляет район, или же эти столкновения происходят ночью", - добавил он.

Как сообщал УНН, С.Лавров раскритиковал идею размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Напомним, 17 января глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с С.Курцом необходимость круглосуточного мониторинга миссии ОБСЕ на Донбассе.

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