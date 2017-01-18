С.Курц отметил необходимость расширения миссии ОБСЕ на вечерние и ночные часы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии С.Курц отметил необходимость расширения миссии наблюдателей на вечерние и ночные часы, чтобы миссия работала круглосуточно. Об этом он заявил во время визита в Москву, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Прежде всего, я думаю о расширении миссии наблюдателей на вечерние и ночные часы, чтобы улучшить ситуацию в целом. Мы постараемся также оснастить наших наблюдателей лучшими техническими средствами, чтобы миссия действительно работала 24 часа и обеспечивала максимум безопасности, в том числе для самих наблюдателей", - отметил С.Курц.
При этом С.Курц заметил, что большинство столкновений и перестрелок происходят ночью, когда миссия ОБСЕ покидает регион.
"Сегодня ситуация складывается таким образом, что перестрелки и столкновения возникают в тот момент, когда группа наблюдателей оставляет район, или же эти столкновения происходят ночью", - добавил он.
Как сообщал УНН, С.Лавров раскритиковал идею размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.
Напомним, 17 января глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с С.Курцом необходимость круглосуточного мониторинга миссии ОБСЕ на Донбассе.