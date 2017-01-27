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С.Кубів обговорив зі своїм колегою з ОАЕ співпрацю у сферах АПК й енергетики

С.Кубів обговорив зі своїм колегою з ОАЕ співпрацю у сферах АПК й енергетики

Київ • УНН

 • 9975 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів обговорив із султаном бін Саїд Аль Мансурі та міністром економіки Об’єднаних Арабських Еміратів обговрив співпрацю у сферах агропромислового комплексу, енергетики, енергоефективності, охорони здоров’я. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Підтримку українських МСБ обговорили із султаном бін Саїд Аль Мансурі, Міністром економіки Об’єднаних Арабських Еміратів. А ще домовилися розробити дорожні карти для співпраці в сфері АПК, енергетики, енергоефективності, охорони здоров’я, щоб ефективно координувати спільні зусилля та швидко рухатися до поставлених цілей. Усі названі сфери мають розвиватися з допомогою інновацій та цифрових технологій”, — написав він.

Також за словами С.Кубіва, на українських аграріїв дуже чекають у Дубаї уже у лютому на міжнародній виставці продуктів та напоїв.

Перший віце-прем’єр зазначив, що колеги з ОАЕ вітають результати України у зменшенні регуляторного тиску на бізнес та створенні ефективного регулювання, а також результативну роботу з розширення експортних можливостей, що посилює інвестиційну привабливість України.

Як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, Уряд залучить інвестиції з ОАЕ на розвиток транспортної інфраструктури України.

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