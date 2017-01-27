С.Кубив обсудил со своим коллегой из ОАЭ сотрудничество в сферах АПК и энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив обсудил с султаном бин Саид Аль Мансури и министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов сотрудничество в сферах агропромышленного комплекса, энергетики, энергоэффективности, здравоохранения. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поддержку украинских МСБ обсудили с султаном бин Саид Аль Мансури, министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов. А еще договорились разработать дорожные карты для сотрудничества в сфере АПК, энергетики, энергоэффективности, здравоохранения, чтобы эффективно координировать совместные усилия и быстро двигаться к поставленным целям. Все названные сферы должны развиваться с помощью инноваций и цифровых технологий", - написал он.
Также по словам С.Кубива, украинских аграриев очень ждут в Дубае уже в феврале на международной выставке продуктов и напитков.
Первый вице-премьер отметил, что коллеги из ОАЭ приветствуют результаты Украины в уменьшении регуляторного давления на бизнес и создании эффективного регулирования, а также результативную работу по расширению экспортных возможностей, что усиливает инвестиционную привлекательность Украины.
Как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, Правительство привлечет инвестиции из ОАЭ на развитие транспортной инфраструктуры Украины.