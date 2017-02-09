С.Князєв прокоментував можливість легалізації зброї

"Зброя для громадян повинна бути чітко облікована. У нас війна і легалізаці зброї приведе до глобальних змін в суспільстві... Я б зараз не ризикував. Давайте спочатку закінчимо війну, суспільство заспокоїться, окріп осяде і тоді будемо приймати рішення", - заявив С.Князєв.

Раніше заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич заявив, що Україна поки не готова до легалізації вогнепальної зброї.