С.Князев прокомментировал возможность легализации оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Новый глава Национальной полиции Сергей Князев прокомментировал возможность свободного владения оружием, отметив что легализация приведет к глобальным изменениям в обществе и он сейчас не рискнул бы этого делать. Об этом он заявил во время интервью в эфире "24 канала", передает УНН.
"Оружие для граждан должно быть четко учтено. У нас война и легализация оружия приведет к глобальным изменениям в обществе... Я бы сейчас не рисковал. Давайте сначала закончим войну, общество успокоится, кипяток осядет и тогда будем принимать решение", - заявил С.Князев.
Ранее заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич заявил, что Украина пока не готова к легализации огнестрельного оружия.