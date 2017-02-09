С.Князев прокомментировал возможность легализации оружия

"Оружие для граждан должно быть четко учтено. У нас война и легализация оружия приведет к глобальным изменениям в обществе... Я бы сейчас не рисковал. Давайте сначала закончим войну, общество успокоится, кипяток осядет и тогда будем принимать решение", - заявил С.Князев.

Ранее заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич заявил, что Украина пока не готова к легализации огнестрельного оружия.