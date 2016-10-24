С.Кислиця обговорив із регіональним директором Дитячого фонду ООН закупівлю якісних ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зустрівся із регіональним директором Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Центральній і Східній Європі та СНД Марі-П’єр Пуарьє. Про це УНН повідомили в прес-службі МЗС.
У ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання співпраці України з ЮНІСЕФ, зокрема закупівлю якісних ліків, у тому числі вакцин, надання соціально-психологічної підтримки дітям, зокрема внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від конфлікту на сході України.
Нагадаємо, у 2015 році ЮНІСЕФ витратив майже 30 млн доларів для забезпечення гуманітарних потреб 580 тис. дітей в східних регіонах, які постраждали внаслідок військових дій.