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15 марта, 19:03 • 116504 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170685 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140555 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132819 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114229 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106319 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102064 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Кислица обсудил с региональным директором Детского фонда ООН закупку качественных лекарств

С.Кислица обсудил с региональным директором Детского фонда ООН закупку качественных лекарств

Киев • УНН

 • 7946 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица встретился с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Центральной и Восточной Европе и СНГ Мари-Пьер Пуарье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Украины с ЮНИСЕФ, в частности закупку качественных лекарств, в том числе вакцин, оказанию социально-психологической поддержки детям, в том числе внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Напомним, в 2015 году ЮНИСЕФ потратил почти 30 млн долларов для обеспечения гуманитарных потребностей 580 тыс. детей в восточных регионах, пострадавших в результате военных действий.

Украинские Национальные Новости

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