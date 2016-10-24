С.Кислица обсудил с региональным директором Детского фонда ООН закупку качественных лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица встретился с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Центральной и Восточной Европе и СНГ Мари-Пьер Пуарье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Украины с ЮНИСЕФ, в частности закупку качественных лекарств, в том числе вакцин, оказанию социально-психологической поддержки детям, в том числе внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины.
Напомним, в 2015 году ЮНИСЕФ потратил почти 30 млн долларов для обеспечения гуманитарных потребностей 580 тыс. детей в восточных регионах, пострадавших в результате военных действий.