С.Кислица обсудил с региональным директором Детского фонда ООН закупку качественных лекарств

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Украины с ЮНИСЕФ, в частности закупку качественных лекарств, в том числе вакцин, оказанию социально-психологической поддержки детям, в том числе внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Напомним, в 2015 году ЮНИСЕФ потратил почти 30 млн долларов для обеспечения гуманитарных потребностей 580 тыс. детей в восточных регионах, пострадавших в результате военных действий.