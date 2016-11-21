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С.Каплін про директора ДП “Кіровгеологія”: лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Нефахова людина не може очолювати державне підприємство. Більше того, кадрові призначення невідповідних за освітою та досвідом кандидатур на серйозні посади не повинні імітувати начебто просування молодих кадрів. Про це УНН завив нардеп від БПП Сергій Каплін, коментуючи призначення 38-річного В.Нельги на посаду ДП “Кіровгеологія”

С.Каплін про директора ДП “Кіровгеологія”: лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність

“Я за те, щоб у державних органах влади, на ДП працювали молоді і талановиті люди. Очевидно, що країна зробила серйозний розворот на всі 180 градусів у своєму курсі, і очевидно, що треба відповідати викликам сьогодення. А це передбачає, що в керівництві країни на всіх рівнях на всіх ланках повинні бути люди із новою якісною освітою, креативні і треба міняти еліти на всіх прошарках.

Але разом із тим неприпустимо, щоб під соусом такої ротації, таких перезавантажень постмайданівська влада, яка рейдернула майдан — розставляли туди когось із списку свого мобільного телефону, який наповнювався у ресторанах, аби тільки поставити десь свою людину, не думаючи про ефективність. Це не може бути в основі кадрової політики. Бурхливе життя псевдомайданівців і його наслідки не може бути основою кадрової політики держави. Це саме стосується безпосередньо і цього призначення”, — сказав він.

За словами політика, ті, хто лобіюють непрофесійних людей на держані посади мають нести за це відповідальність.

“Треба розбиратися. Може він (В.Нельга — ред.) такий самий унікальний як Біл Гейтс, який не мав вищої освіти чи Стів Джобс, чи інші видатні люди... то може, тоді дійсно можна зробити виняток, а якщо це не так, то ті, хто лобіював його на цю посаду, мають нести відповідальність”, — наголоси він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Генеральний директор казенного підприємства “Кіровгеологія” Віталій Нельга не має ні профільної освіти, ні досвіду роботи в сфері геології.

Також нагадаємо, нещодавно ЗМІ та громадськість негативно відреагували на призначення 24-річної Анастасії Дєєвої заступником міністра внутрішній справ.

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