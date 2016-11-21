С.Каплін про директора ДП “Кіровгеологія”: лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність

“Я за те, щоб у державних органах влади, на ДП працювали молоді і талановиті люди. Очевидно, що країна зробила серйозний розворот на всі 180 градусів у своєму курсі, і очевидно, що треба відповідати викликам сьогодення. А це передбачає, що в керівництві країни на всіх рівнях на всіх ланках повинні бути люди із новою якісною освітою, креативні і треба міняти еліти на всіх прошарках.

Але разом із тим неприпустимо, щоб під соусом такої ротації, таких перезавантажень постмайданівська влада, яка рейдернула майдан — розставляли туди когось із списку свого мобільного телефону, який наповнювався у ресторанах, аби тільки поставити десь свою людину, не думаючи про ефективність. Це не може бути в основі кадрової політики. Бурхливе життя псевдомайданівців і його наслідки не може бути основою кадрової політики держави. Це саме стосується безпосередньо і цього призначення”, — сказав він.

За словами політика, ті, хто лобіюють непрофесійних людей на держані посади мають нести за це відповідальність.

“Треба розбиратися. Може він (В.Нельга — ред.) такий самий унікальний як Біл Гейтс, який не мав вищої освіти чи Стів Джобс, чи інші видатні люди... то може, тоді дійсно можна зробити виняток, а якщо це не так, то ті, хто лобіював його на цю посаду, мають нести відповідальність”, — наголоси він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Генеральний директор казенного підприємства “Кіровгеологія” Віталій Нельга не має ні профільної освіти, ні досвіду роботи в сфері геології.

Також нагадаємо, нещодавно ЗМІ та громадськість негативно відреагували на призначення 24-річної Анастасії Дєєвої заступником міністра внутрішній справ.