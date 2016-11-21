С.Каплин о директоре ГП "Кировгеология": лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность

"Я за то, чтобы в государственных органах власти, на ГП работали молодые и талантливые люди. Очевидно, что страна сделала серьезный разворот на все 180 градусов в своем курсе, и очевидно, что надо отвечать вызовам современности. А это предполагает, что в руководстве страны на всех уровнях должны быть люди с новым качественным образованием, креативные и надо менять элиты на всех слоях.

Но вместе с тем недопустимо, чтобы под соусом такой ротации, таких перезагрузок постмайданная власть, которая рейдернула площадь - расставляли туда кого-то из списка своего мобильного телефона, который наполнялся в ресторанах, чтобы только поставить где своего человека, не думая об эффективности. Это не может быть в основе кадровой политики. Бурная жизнь псевдомайдановцев и ее последствия не могут быть основой кадровой политики государства. Это касается непосредственно и этого назначения", - сказал он.

По словам политика, те, кто лоббируют непрофессиональных людей на государственные должности должны нести за это ответственность.

"Надо разбираться. Может он (В.Нельга - ред.) такой же уникальный как Билл Гейтс, который не имел высшего образования или Стив Джобс, или другие выдающиеся люди... то может, тогда действительно можно сделать исключение, а если это не так, то те, кто лоббировал его на эту должность, должны нести ответственность", - ударения он.

Напомним, по данным СМИ, Генеральный директор казенного предприятия "Кировгеология" Виталий Нельга не имеет ни профильного образования, ни опыта работы в сфере геологии.

Также напомним, недавно СМИ и общественность негативно отреагировали на назначение 24-летней Анастасии Деевой заместителем министра внутренних дел.