С.Каплин о директоре ГП "Кировгеология": лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Непрофессиональный человек не может возглавлять государственное предприятие. Более того, кадровые назначения неподходящих по образованию и опыту кандидатур на серьезные должности не должны имитировать якобы продвижение молодых кадров. Об этом УНН завил нардеп от БПП Сергей Каплин, комментируя назначение 38-летнего В.Нельги на должность ГП "Кировгеология".
"Я за то, чтобы в государственных органах власти, на ГП работали молодые и талантливые люди. Очевидно, что страна сделала серьезный разворот на все 180 градусов в своем курсе, и очевидно, что надо отвечать вызовам современности. А это предполагает, что в руководстве страны на всех уровнях должны быть люди с новым качественным образованием, креативные и надо менять элиты на всех слоях.
Но вместе с тем недопустимо, чтобы под соусом такой ротации, таких перезагрузок постмайданная власть, которая рейдернула площадь - расставляли туда кого-то из списка своего мобильного телефона, который наполнялся в ресторанах, чтобы только поставить где своего человека, не думая об эффективности. Это не может быть в основе кадровой политики. Бурная жизнь псевдомайдановцев и ее последствия не могут быть основой кадровой политики государства. Это касается непосредственно и этого назначения", - сказал он.
По словам политика, те, кто лоббируют непрофессиональных людей на государственные должности должны нести за это ответственность.
"Надо разбираться. Может он (В.Нельга - ред.) такой же уникальный как Билл Гейтс, который не имел высшего образования или Стив Джобс, или другие выдающиеся люди... то может, тогда действительно можно сделать исключение, а если это не так, то те, кто лоббировал его на эту должность, должны нести ответственность", - ударения он.
Напомним, по данным СМИ, Генеральный директор казенного предприятия "Кировгеология" Виталий Нельга не имеет ни профильного образования, ни опыта работы в сфере геологии.
Также напомним, недавно СМИ и общественность негативно отреагировали на назначение 24-летней Анастасии Деевой заместителем министра внутренних дел.