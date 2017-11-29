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S.Group Рибалки не є виключенням – Тука про санкциї РНБО до бізнесу в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. До будь-яких компаній, що здійснюють свою діяльність на території ОРДЛО, мають застосовуватися санкції і жодних виключень тут бути не може. Про це у коментарі УНН зазначив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, коментуючи справу родинної корпорації нардепа Сергія Рибалки.

“Той випадок (торгівля снеками "S.Group" на території ОРДЛО — ред.) він не єдиний, і там мова про фінансування тероризму. Там кримінальна відповідальність і реальні строки перебування за гратами.

...До будь-яких компаній (що працюють в ОРДЛО мають застосовуватися санкції, — ред). Якщо рішенням РНБО і указом Президента заборонено переміщення вантажів, то тут немає приводу для дискусій — рішення потрібно виконувати всім громадянам”, - сказав Тука.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Снекова корпорація С.Рибалки намагалася приховати комерційні стосунки із ДНР/ЛНР

Разом з тим, за словами заступника міністра, до території ОРДЛО не варто блокувати доступ гуманітарної допомоги.

“До кожної ситуації потрібно підходити індивідуально, коли був випадок, що у автомобілі із гуманітарним вантажем хтось сховав якусь певну кількість рацій, то потрібно не забороняти доступ гуманітарки, а потрібно знайти, хто це зробив, і з якою метою, і покарати та засудити винного. І цим займається СБУ”, - додав він.

Нагадаємо, СБУ підозрює компанію родини нардепа С. Рибали у фінансуванні тероризму, зокрема, мова про бізнес на території ОРДЛО.

Йдеться про снекову корпорацію S. Group. Раніше, журналіст Д.Казанський опублікував документи, що вказують на роботу вказаної компаній з фірмами-дистриб’юторами, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території.

Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі саме снеками S.Group Рибалки підтвердили і в ОРДЛО.

Додамо, раніше ЗМІ дослідили зв’язок родинного бізнесу Рибалки зі снековим заводом, що працює в РФ (у Липецьку). 

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