S.Group Рибалки не є виключенням – Тука про санкциї РНБО до бізнесу в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. До будь-яких компаній, що здійснюють свою діяльність на території ОРДЛО, мають застосовуватися санкції і жодних виключень тут бути не може. Про це у коментарі УНН зазначив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, коментуючи справу родинної корпорації нардепа Сергія Рибалки.
“Той випадок (торгівля снеками "S.Group" на території ОРДЛО — ред.) він не єдиний, і там мова про фінансування тероризму. Там кримінальна відповідальність і реальні строки перебування за гратами.
...До будь-яких компаній (що працюють в ОРДЛО мають застосовуватися санкції, — ред). Якщо рішенням РНБО і указом Президента заборонено переміщення вантажів, то тут немає приводу для дискусій — рішення потрібно виконувати всім громадянам”, - сказав Тука.
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Разом з тим, за словами заступника міністра, до території ОРДЛО не варто блокувати доступ гуманітарної допомоги.
“До кожної ситуації потрібно підходити індивідуально, коли був випадок, що у автомобілі із гуманітарним вантажем хтось сховав якусь певну кількість рацій, то потрібно не забороняти доступ гуманітарки, а потрібно знайти, хто це зробив, і з якою метою, і покарати та засудити винного. І цим займається СБУ”, - додав він.
Нагадаємо, СБУ підозрює компанію родини нардепа С. Рибали у фінансуванні тероризму, зокрема, мова про бізнес на території ОРДЛО.
Йдеться про снекову корпорацію S. Group. Раніше, журналіст Д.Казанський опублікував документи, що вказують на роботу вказаної компаній з фірмами-дистриб’юторами, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території.
Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі саме снеками S.Group Рибалки підтвердили і в ОРДЛО.
Додамо, раніше ЗМІ дослідили зв’язок родинного бізнесу Рибалки зі снековим заводом, що працює в РФ (у Липецьку).