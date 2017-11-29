S.Group Рыбалки не является исключением - Тука о санкциях СНБО к бизнесу в ОРДЛО

"Тот случай (торговля снеками" S.Group "на территории ОРДЛО - ред.) он не единственный, и там речь о финансировании терроризма. Там уголовная ответственность и реальные сроки пребывания за решеткой.

... К любым компаний (работающих в ОРДЛО должны применяться санкции, - ред). если решением СНБО и указом Президента запрещено перемещение грузов, то нет повода для дискуссий - решение нужно выполнять всем гражданам", - сказал Тука.

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Вместе с тем, по словам заместителя министра, к территории ОРДЛО не стоит блокировать доступ гуманитарной помощи.

"К каждой ситуации нужно подходить индивидуально, когда был случай, в автомобиле с гуманитарным грузом кто спрятал какое-то определенное количество раций, то нужно не запрещать доступ гуманитарки, а нужно найти, кто это сделал и с какой целью, и наказать и осудить виновного. И этим занимается СБУ", - добавил он.

Напомним, СБУ подозревает компанию семьи нардепа С.Рыбалки в финансировании терроризма, в частности, идет о бизнес на территории ОРДЛО.

Речь идет о снеках корпорацию S.Group. Ранее, журналист Д.Казанский опубликовал документы, указывающие на работу указанной компаний с фирмами-дистрибьюторами, зарегистрированных на неподконтрольной Украины территории.

Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли именно снеками S.Group Рыбалки подтвердили и в ОРДЛО.

Добавим, ранее СМИ исследовали связь семейного бизнеса Рыбалки со снековой заводом, работающим в РФ (в Липецке).