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С.Гладир став найрезультативнішим гравцем "Монако" у матчі чемпіонату Франції з баскетболу

С.Гладир став найрезультативнішим гравцем "Монако" у матчі чемпіонату Франції з баскетболу

Київ • УНН

 • 6585 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Український свінгмен Сергій Гладир, який виступає за “Монако”, став найрезультативнішим гравцем своєї команди у виїзному матчі чемпіонату Франції проти “Ліможа”, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

За 18 хвилин на паркеті українець набрав 15 очок (1/2 двоочкових, 4/8 триочкових, 1/2 штрафних) і зробив 1 підбирання та 1 передачу при 4 фолах. “Монако” святкувало перемогу з результатом 77:69.

Варто відзначити, що “Монако” продовжує лідирувати в чемпіонаті Франції, очолюючи турнірну таблицю з 15 перемогами у 17 матчах.

Додамо також, результативна гра капітана збірної України Кирила Фесенко не допомогла “Авелліно” обіграти “Торіно” (79:83) у грі чемпіонату Італії. За 15 хвилин на паркеті К.Фесенко оформив 15 очок та набрав 8 підбирань.

Як повідомляв УНН, іспанський “Обрадойро” визнав баскетболіста збірної України Артема Пустового найкращим баскетболістом місяця в клубі.

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