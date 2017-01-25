С.Гладир став найрезультативнішим гравцем "Монако" у матчі чемпіонату Франції з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Український свінгмен Сергій Гладир, який виступає за “Монако”, став найрезультативнішим гравцем своєї команди у виїзному матчі чемпіонату Франції проти “Ліможа”, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
За 18 хвилин на паркеті українець набрав 15 очок (1/2 двоочкових, 4/8 триочкових, 1/2 штрафних) і зробив 1 підбирання та 1 передачу при 4 фолах. “Монако” святкувало перемогу з результатом 77:69.
Варто відзначити, що “Монако” продовжує лідирувати в чемпіонаті Франції, очолюючи турнірну таблицю з 15 перемогами у 17 матчах.
Додамо також, результативна гра капітана збірної України Кирила Фесенко не допомогла “Авелліно” обіграти “Торіно” (79:83) у грі чемпіонату Італії. За 15 хвилин на паркеті К.Фесенко оформив 15 очок та набрав 8 підбирань.
Як повідомляв УНН, іспанський “Обрадойро” визнав баскетболіста збірної України Артема Пустового найкращим баскетболістом місяця в клубі.