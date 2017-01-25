С.Гладырь стал самым результативным игроком "Монако" в матче чемпионата Франции по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Украинский свингмен Сергей Гладырь, который выступает за "Монако", стал самым результативным игроком своей команды в выездном матче чемпионата Франции против "Лиможа", сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
За 18 минут на паркете украинец набрал 15 очков (1/2 двухочковых, 4/8 трехочковых, 1/2 штрафных) и сделал 1 подбор и 1 передачу при 4 фолах. "Монако" праздновало победу с результатом 77:69.
Стоит отметить, что "Монако" продолжает лидировать в чемпионате Франции, возглавляя турнирную таблицу с 15 победами в 17 матчах.
Добавим также, результативная игра капитана сборной Украины Кирилла Фесенко не помогла "Авеллино" обыграть "Торино" (79:83) в игре чемпионата Италии. За 15 минут на паркете К.Фесенко оформил 15 очков и набрал 8 подборов.
Как сообщал УНН, испанский "Обрадойро" признал баскетболиста сборной Украины Артема Пустового лучшим баскетболистом месяца в клубе.