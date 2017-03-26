С.Феттель став переможцем першої гонки сезону у Формулі-1
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Завершилася перша гонка нового сезону найпрестижнішого чемпіонату автоперегонів — Формула-1, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
На Гран-прі Австралії перемогу здобув пілот команди “Феррарі” Себастьян Феттель, котрий випередив на 9,975 секунди Льюїса Хемілтона з “Мерседесу”. Партнер британця Валттері Боттас фінішував третім +11,25 с.
Інший фін Кімі Райкконен посів 4-й рядок +22,393 с. Менше кола переможцю поступилися Макс Ферстаппен з “Ред Буллу” +28,827 с і представник “Вільямс” Феліпе Маса +1:23,386 хв. Усі другі пілоти відстали на 1 і 2 кола.
“Я був не зовсім задоволений своїм стартом, оскільки виникла невелика пробуксовка, але намагався продовжувати чинити тиск на Льюїса Хемілтона. Нам трохи пощастило, що він виявився в трафіку після піт-стопа. Нові машини дозволяють атакувати до кінця гонки. Шини зношуються, але все одно можна атакувати протягом всієї дистанції”, — прокоментував перемогу С.Феттель.
Примітно, що до фінішу доїхали лише 13 учасників із 20.
Відзначимо, що “Феррарі” з 37 пунктами очолили Кубок конструкторів. На 4 очки поступається “Мерседес”, 10 балів на рахунку “Ред Булл”. До топ-5 також увійшли “Вільямс” (8) і “Форс Індія” (7).
Зауважимо, що другий етап чемпіонату пройде в Китаї 7—9 квітня.
Як повідомляв УНН, Л.Хемілтон назвав "Феррарі" фаворитом майбутнього сезону "Формули-1".