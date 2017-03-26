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С.Феттель стал победителем первой гонки сезона в Формуле-1

С.Феттель стал победителем первой гонки сезона в Формуле-1

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Завершилась первая гонка нового сезона самого престижного чемпионата автогонок - Формула-1, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

На Гран-при Австралии победил пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель, который опередил на 9,975 секунды Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Партнер британца Валттери Боттас финишировал третьим +11,25 с.

Другой финн Кими Райкконен занял 4-ю строчку +22,393 с. Меньше круга победителю уступили Макс Ферстаппен с "Ред Булл" +28,827 с и представитель "Уильямс" Фелипе Масса 1: 23,386 мин. Все другие пилоты отстали на 1 и 2 круга.

"Я был не совсем доволен своим стартом, поскольку возникла небольшая пробуксовка, но пытался продолжать оказывать давление на Льюиса Хэмилтона. Нам немного повезло, что он оказался в трафике после пит-стопа. Новые машины позволяют атаковать до конца гонки. Шины изнашиваются, но все равно можно атаковать на протяжении всей дистанции", - прокомментировал победу С.Феттель.

Примечательно, что до финиша доехали только 13 участников из 20.

Отметим, что "Феррари" с 37 пунктами возглавили Кубок конструкторов. На 4 очка уступает "Мерседес", 10 баллов на счету "Ред Булл". В топ-5 также вошли "Уильямс" (8) и "Форс Индия" (7).

Заметим, что второй этап чемпионата пройдет в Китае 7-9 апреля.

Как сообщал УНН, Л.Хэмилтон назвал "Феррари" фаворитом предстоящего сезона "Формулы-1".

Украинские Национальные Новости

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