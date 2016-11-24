С.Джеррард оголосив про завершення кар'єри футболіста

Колишній капітан "Ліверпуля", який провів 17 років в першій команді на стадіоні Енфілд підтвердив про завершення кар'єри футболіста.

У своїй заяві він сказав: "Після недавніх спекуляцій ЗМІ, я можу підтвердити свій вихід на "пенсію".

"У мене була неймовірна кар'єра, і я вдячний за кожен момент мого перебування в Ліверпулі, збірній Англії та LA Galaxy", - заявив С.Джерард.

Додамо, 36-річний Джеррад за свою кар'єру виграв безліч турнірів. Він двічі вигравав Кубок Англії, ставав переможцем Кубка УЄФА і Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, ФК "Лос-Анджелес Гелаксі" оголосив про завершення співпраці із С.Джеррардом.