С.Джеррард оголосив про завершення кар'єри футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Легенда "Ліверпуля" півзахисник Стівен Джерард оголосив про завершення кар'єри футболіста, передає УНН з посиланням на прес-службу "Ліверпуля".
Колишній капітан "Ліверпуля", який провів 17 років в першій команді на стадіоні Енфілд підтвердив про завершення кар'єри футболіста.
У своїй заяві він сказав: "Після недавніх спекуляцій ЗМІ, я можу підтвердити свій вихід на "пенсію".
"У мене була неймовірна кар'єра, і я вдячний за кожен момент мого перебування в Ліверпулі, збірній Англії та LA Galaxy", - заявив С.Джерард.
Додамо, 36-річний Джеррад за свою кар'єру виграв безліч турнірів. Він двічі вигравав Кубок Англії, ставав переможцем Кубка УЄФА і Ліги Чемпіонів.
Нагадаємо, ФК "Лос-Анджелес Гелаксі" оголосив про завершення співпраці із С.Джеррардом.