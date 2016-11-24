С.Джэррард объявил о завершении карьеры футболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Легенда "Ливерпуля" полузащитник Стивен Джэррард объявил о завершении карьеры футболиста, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Ливерпуля".
Бывший капитан "Ливерпуля", который провел 17 лет в первой команде на стадионе Энфилд подтвердил о завершении карьеры футболиста.
В своем заявлении он сказал: "После недавних спекуляций СМИ, я могу подтвердить свой выход на "пенсию".
"У меня была невероятная карьера, и я благодарен за каждый момент моего пребывания в Ливерпуле, сборной Англии и LA Galaxy", - заявил С.Джэррард.
Добавим, 36-летний Джэррад за свою карьеру выиграл множество турниров. Он дважды выигрывал Кубок Англии, становился победителем Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов.
Напомним, ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о завершении сотрудничества со С.Джэррардом.