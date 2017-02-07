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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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С.Арбузов розповів, кому і скільки винна Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Експерти Асоціації ІЕСКР, яку очолює екс-перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, зробили огляд ситуації з державним боргом України після Майдану, повідомляє УНН з посиланням на Фейсбук політика.

С.Арбузов розповів, кому і скільки винна Україна

“Динаміка держборгу ілюструє невгамовну та нерозумну енергію руйнування стабільності державних фінансів в Україні. Всі проблеми держборгу — рукотворного характеру: триразова девальвація, двократне зростання ОВДП за рік і потурання Національного банку, яке закінчилося націоналізацією Привату на суму, еквівалентну 4,5% ВВП”, — зазначив він.

За його словами, зараз відбувається консолідація боргів України в руках ключових кредиторів.

“Зараз це група МВФ, Світовий банк і інститути ЄС — борг країни перед ними виріс на 11 млрд дол. Практично всі кошти — на поворотній основі. Як ми будемо віддавати ці гроші незрозуміло, адже торгове сальдо стабільно негативне, економіка як і раніше на дні, а біля керма все ті ж.

Фактично, за три роки уряд і НБУ створили масштабний кейс того, як не потрібно робити, таку собі наочну ілюстрацію для студентів-економістів. Шкода, що на прикладі України та за рахунок українського народу”, — резюмував С.Арбузов

Довідка УНН: Асоціація ІЕСКР — Асоціація "Центр досліджень економічного та соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної та Східної Європи.

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