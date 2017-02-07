С.Арбузов рассказал, кому и сколько должна Украина

"Динамика госдолга иллюстрирует неуемную неумную энергию разрушения стабильности госфинансов в Украине. Все проблемы госдолга – рукотворного характера: трехкратная девальвация, двукратный рост ОВГЗ за год и попустительство Национального банка, которое закончилось национализацией Привата на сумму, эквивалентной 4,5% ВВП", - отметил он.

По его словам, сейчас происходит консолидация долгов Украины в руках ключевых кредиторов.

"Сейчас это группа МВФ, Всемирный банк и институты ЕС – долг страны перед ними вырос на 11 млрд долл. Практически все средства – на возвратной основе. Как мы будем отдавать эти деньги непонятно, ведь торговое сальдо стабильно отрицательное, экономика по-прежнему на дне, а у руля все те же.

Фактически, за три года правительство и НБУ создали масштабный кейс того, как не нужно делать, такую себе наглядную иллюстрацию для студентов-экономистов. Жаль, что на примере Украины и за счет украинского народа", - резюмировал С.Арбузов

Справка УНН: Ассоциация ИЭСКР - Ассоциация "Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы".