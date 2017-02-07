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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Арбузов рассказал, кому и сколько должна Украина

Киев • УНН

 • 9631 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Эксперты Ассоциации ИЭСКР, которую возглавляет экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов, сделали обзор ситуации с государственным долгом Украины после Майдана, сообщает УНН со ссылкой на Фейсбук политика.

С.Арбузов рассказал, кому и сколько должна Украина

"Динамика госдолга иллюстрирует неуемную неумную энергию разрушения стабильности госфинансов в Украине. Все проблемы госдолга – рукотворного характера: трехкратная девальвация, двукратный рост ОВГЗ за год и попустительство Национального банка, которое закончилось национализацией Привата на сумму, эквивалентной 4,5% ВВП", - отметил он.

По его словам, сейчас происходит консолидация долгов Украины в руках ключевых кредиторов.

"Сейчас это группа МВФ, Всемирный банк и институты ЕС – долг страны перед ними вырос на 11 млрд долл. Практически все средства – на возвратной основе. Как мы будем отдавать эти деньги непонятно, ведь торговое сальдо стабильно отрицательное, экономика по-прежнему на дне, а у руля все те же.

Фактически, за три года правительство и НБУ создали масштабный кейс того, как не нужно делать, такую себе наглядную иллюстрацию для студентов-экономистов. Жаль, что на примере Украины и за счет украинского народа", - резюмировал С.Арбузов

Справка УНН: Ассоциация ИЭСКР - Ассоциация "Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы".

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