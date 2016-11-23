С.Арбузов прокоментував заяву міністра культури про генетичну неповноцінність жителів сходу

“Обурення соцмереж висловлюваннями міністра культури Нищука, який заявив про „генетичну неповноцінність“ жителів цілих регіонів, цілком зрозуміле. У той же час, мало хто помічає позитивну сторону даних заяв. Такі люди, як Нищук або Фаріон, зараз потрібні — вони допомагають суспільству дати правильну оцінку того, що відбувається в країні.

Міністр культури вчора недвозначно пояснив, чому людина, яка вважає себе європейцем, не може мати нічого спільного з Євромайданом. З тієї простої причини, що останній ніякого відношення до сучасної Європи не має. В основі Майдану і, відповідно, держави, яку він породив, — архаїчний аграрний націоналізм, давно списаний в Європі на звалище історії. І чим швидше у частини інтелігенції спадуть рожеві окуляри, тим швидше Україна скине з себе цей кошмар”, - зазначив він.