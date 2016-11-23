С.Арбузов прокомментировал заявление министра культуры о генетической неполноценности жителей востока

"Возмущение соцсетей высказываниями министра культуры Нищука, заявившего о "генетической неполноценности" жителей целых регионов, вполне понятно. В то же время, мало кто замечает позитивную сторону данных откровений. Такие люди, как Нищук или Фарион, сейчас нужны – они помогают обществу дать правильную оценку происходящему в стране.

Министр культуры вчера недвусмысленно объяснил, почему человек, считающий себя европейцем, не может иметь ничего общего с Евромайданом. По той простой причине, что последний никакого отношения к современной Европе не имеет. В основе Майдана и, соответственно, государства, который он породил, – архаичный аграрный национализм, давно списанный в Европе на свалку истории. И чем быстрее у части интеллигенции спадут розовые очки, тем быстрее Украина стряхнет с себя этот кошмар", - отметил он.