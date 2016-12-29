С.Арбузов назвав Держбюджет України на 2017 рік казковим і нездійсненим

“Істотний дефіцит держбюджету, що спостерігався в більшості місяців 2016 року розкрив глибинні проблеми зі збалансуванням державних фінансів. І в фінансовому плані на майбутній рік, свідомий уряд мав би зважити свої ж помилки. Але не тут-то було, новий бюджет ще більш „казковий“, ніж попередній. Думаю, варто зупиниться на деяких недоречностях в доходах і дефіциті Держбюджету-2017”, - зазначив він.

Зокрема, політик не вірить, що влада здійснить спецконфіскацію та приватизацію на заявлену суму.

“Перша загроза — невиправдано високий розрахунок на приватизацію і спецконфіскацію. Уряд нітрохи не збентежив тотальний провал виконання власних же планів на поточний рік. Сума приватизації була 17 млрд грн, спецконфіскаціі — 7,7 млрд грн. Рівень виконання за цими статтями — 0,3%! У результаті бюджет недоотримав 24,8 млрд грн. Мінфін, замість того, щоб прийняти реальність, далі збільшує планову суму, тепер від приватизації і спецконфіскаціі очікується вже 28,7 млрд грн. Яких, звичайно ж, ніхто не побачить, бо для приватизації потрібно багато працювати над привабливістю об’єктів і бізнес-кліматом країни в цілому. Про конфіскацію і зовсім говорити ніяково — це бурхливі фантазії рейдерів у владі, які не мають під собою жодної правової основи”, — сказав С.Арбузов.

Крім того, на переконання політика, уряд неправильно розраховує доходи.

“За три робочих дні до кінця року "діра" в загальному фонді держбюджету 2016 року — 30 млрд грн. І якщо в нинішньому році вона утворилася через недоотримання ренти за використання природних ресурсів, то в наступному її слід очікувати за рахунок зайвого оптимізму з приводу зростання мінімальної зарплати і детінізації доходів в приватному секторі. Зростання частини податку на доходи фізичних осіб, який йде до держбюджету, планується на 22% або 12,5 млрд грн. При цьому уряд сподівається на зниження дотації Пенсійному фонду, що у сумі погіршить дефіцит більш ніж на 16 млрд грн”, - пояснив він.

Погіршить ситуацію і націоналізація Приватбанку, вважає С.Арбузов.

“Ще один цікавий момент — готовність НБУ розформувати резерви по кредитах рефінансування ПриватБанку. Мовляв, оскільки банк тепер в державних руках, то і резерви за простроченим боргом не потрібні. Рішення явно нелогічне, адже що буде далі з ПриватБанком поки не ясно: весь тиждень після націоналізації спостерігався масовий відтік вкладів, на що довелося дати ще як мінімум 15 млрд грн кредиту рефінансування. І це явно не межа. Тобто банк віддавати старий рефінанс в 21 млрд грн в доступному для огляду майбутньому точно не буде. За всіма правилами, зараз не час розформовувати резерви. Але, в результаті цієї схеми, планові надходження від НБУ до держбюджету збільшені на 10 млрд грн.

До речі, в країні росте державний сектор, Нацбанку доведеться, швидше за все, реструктуризувати ОВДП у своєму портфелі, адже в уряду грошей немає і не передбачається. Нагадаю, зростання портфеля було забезпечено в 2014 році, коли гроші під урядові цінні папери друкувалися направо і наліво. Зараз, у зв’язку з необхідністю націоналізації Привату, замість погашення портфеля він буде рости далі.

Якщо повернутися до планового дефіциту 77,5 млрд грн і додати до нього перераховані вище розриви (а це далеко не повний перелік), то виходимо на рівень дефіциту не 3% ВВП, а ближче до 4,5%. Очевидно, МВФ такої вільності уряду не дозволить і йому доведеться різати витрати, в тому числі соціальні”, — резюмував екс-перший віце-прем’єр.