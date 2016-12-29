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С.Арбузов назвал Госбюджет Украины на 2017 год сказочным и несбыточным

С.Арбузов назвал Госбюджет Украины на 2017 год сказочным и несбыточным

Киев • УНН

 • 7137 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Даже по самым приблизительным подсчетам, без сокращения расходов, правительству не удастся вписаться в определенный Международным валютным фондом дефицит в 3% ВВП. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Существенный дефицит госбюджета, наблюдавшийся в большинстве месяцев 2016 года вскрыл глубинные проблемы со сбалансированием государственных финансов. И в финансовом плане на будущий год, сознательное правительство должно было бы учесть свои же ошибки. Но не тут-то было, новый бюджет еще более "сказочный", чем предыдущий. Думаю, стоит остановится на некоторых несуразностях в доходах и дефиците Госбюджета-2017", - отметил он.

В частности, политик не верит, что власть осуществит спецконфискацию и приватизацию на заявленную сумму.

"Первая угроза – неоправданно высокий расчет на приватизацию и спецконфискацию. Правительство ничуть не смутил тотальный провал выполнения собственных же планов на текущий год. Сумма приватизации была 17 млрд. грн., спецконфискации – 7,7 млрд. грн. Уровень выполнения по этим статьям – 0,3%! В результате бюджет недополучил 24,8 млрд. грн. Минфин, вместо того, чтобы принять реальность, дальше увеличивает плановую сумму, теперь от приватизации и спецконфискации ожидается уже 28,7 млрд. грн. Которых, конечно же, никто не увидит, потому что для приватизации нужно много работать над привлекательностью объектов и бизнес-климатом страны в целом. О конфискации и вовсе говорить неловко – это бурные фантазии рейдеров во власти, не имеющие под собой ни малейшей правовой основы", - сказал С.Арбузов.

Кроме того, по мнению политика, правительство неправильно рассчитывает доходы.

"За три рабочих дня до конца года «дыра» в общем фонде госбюджета 2016 года – 30 млрд. грн. И если в нынешнем году она образовалась из-за недополучения ренты за использование природных ресурсов, то в следующем ее следует ожидать за счет излишнего оптимизма по поводу роста минимальной зарплаты и детенизации доходов в частном секторе. Рост части налога на доходы физических лиц, который идет в госбюджет, планируется на 22% или 12,5 млрд. грн. При этом правительство питает надежды на снижение дотации Пенсионному фонду, что в сумме ухудшит дефицит более чем на 16 млрд. грн", - пояснил он.

Ухудшит ситуацию и национализация ПриватБанка, считает С.Арбузов.

"Еще один интересный момент – готовность НБУ расформировать резервы по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Дескать, поскольку банк теперь в государственных руках, то и резервы по просроченному долгу не нужны. Решение явно нелогичное, ведь что будет дальше с ПриватБанком пока не ясно: всю неделю после национализации наблюдался массовый отток вкладов, на что пришлось дать еще как минимум 15 млрд. грн. кредита рефинансирования. И это явно не предел. То есть банк отдавать старый рефинанс в 21 млрд. грн. в обозримом будущем точно не будет. По всем правилам, сейчас не время расформировывать резервы. Но, в результате этой схемы, плановые поступления от НБУ в госбюджет увеличены на 10 млрд. грн.

Кстати, в стране растущего государственного сектора, Нацбанку придется, скорее всего, реструктуризировать ОВГЗ в своем портфеле, ведь у правительства денег нет и не предвидится. Напомню, рост портфеля был обеспечен в 2014 году, когда деньги под правительственные ценные бумаги печатались направо и налево. Сейчас, в связи с необходимостью национализации Привата, вместо погашения портфеля он будет расти дальше.

Если вернуться к плановому дефициту 77,5 млрд. грн. и прибавить к нему перечисленные выше разрывы (а это далеко не полный перечень), то выходим на уровень дефицита не 3% ВВП, а ближе к 4,5%. Очевидно, МВФ такой вольности правительству не позволит и ему придется резать расходы, в том числе социальные", - резюмировал экс-первый вице-премьер.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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