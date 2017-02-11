С.Алексієвич назвала депортацію С.Жадана "поганим знаком для Білорусі"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич назвала “поганими знаками” дії влади своєї країни щодо українського письменника Сергія Жадана, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
“Це погані знаки — що Білорусь когось боїться, перед кимось упадає. Блогера Лапшина відправили до Азербайджану, тепер от Сергій Жадан, це лауреат дуже багатьох міжнародних премій”, — вказала С.Алексієвич.
“Дуже прикро, що наша влада втрачає гідність, залежить від якогось павутиння, щодо якого ми не знаємо, що, власне, відбувається. Можливо, цей конфлікт (публічне невдоволення президента Білорусі Лукашенка діями Росії щодо його країни — ред.) лише зовнішня якась гра, а насправді відбуваються якісь серйозніші речі, які нам невідомі. Але найголовніше, що Білорусь перестає бути самостійною країною, вона розпочинає грати в чужі ігри”, — додала письменниця.
Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.
Як повідомив сам С.Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням “за причастность к террористической деятельности”. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.
Згодом І.Геращенко повідомила, що співробітники посольства України у Білорусі супроводжуватимуть письменника Сергія Жадана в аеропорт і до перетину кордону.
Крім того, віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів наголосила, що неприпустимо, щоб РФ та ФСБ вирішували, хто з українців має право відвідувати Білорусь.