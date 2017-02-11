С.Алексиевич назвала депортацию С.Жадана "плохим знаком для Беларуси"

"Это плохие знаки - что Беларусь кого-то боится, что она не самостоятельная. Блогера Лапшина отправили в Азербайджан, теперь вот Сергей Жадан, это лауреат очень многих международных премий", - указала С.Алексиевич.

"Очень жаль, что наша власть теряет достоинство, зависит от какой-то паутины, по которой мы не знаем, что, собственно, происходит. Возможно, этот конфликт (публичное недовольство президента Беларуси Г.Лукашенко действиями России в отношении его страны - ред.) только внешняя какая-то игра, а на самом деле происходят какие-то серьезные вещи, которые нам неизвестны. Но самое главное, что Беларусь перестает быть самостоятельной страной, она начинает играть в чужие игры", - добавила писательница.

Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.

Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м году ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном.

Впоследствии И.Геращенко сообщила, что сотрудники посольства Украины в Беларуси будут сопровождать писателя Сергея Жадана в аэропорт и до пересечения границы.

Кроме того, вице-спикер ВР, участница минских переговоров отметила, что недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.