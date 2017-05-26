С.Абе і Е.Макрон заявили про важливу роль Росії у вирішенні міжнародних питань
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У ході двосторонньої зустрічі прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент Франції Еммануель Макрон обговорили взаємодію з Росією та важливість діалогу з Москвою, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Вони [лідери двох країн] погодилися з тим, що для вирішення міжнародних питань участь Росії дуже важливо, і вкрай важливий діалог з Росією", - сказав офіційний представник міністерства закордонних справ Японії Норіо Маруяма.
Він також розповів, що крім Росії сторони обговорили Північну Корею.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив про бажання очолити дискусію з політики Північної Кореї на майбутньому саміті G7 в Італії.