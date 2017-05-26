С.Абэ и Е.Макрон заявили о важной роли России в решении международных вопросов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В ходе двусторонней встречи премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили взаимодействие с Россией и важность диалога с Москвой, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Они [лидеры двух стран] согласились с тем, что для решения международных вопросов участие России очень важно, и крайне важный диалог с Россией", - сказал официальный представитель министерства иностранных дел Японии Норио Маруяма.
Он также рассказал, что кроме России стороны обсудили Северную Корею.
Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании возглавить дискуссию по политике Северной Кореи на предстоящем саммите G7 в Италии.