С.Абэ и Е.Макрон заявили о важной роли России в решении международных вопросов

"Они [лидеры двух стран] согласились с тем, что для решения международных вопросов участие России очень важно, и крайне важный диалог с Россией", - сказал официальный представитель министерства иностранных дел Японии Норио Маруяма.

Он также рассказал, что кроме России стороны обсудили Северную Корею.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании возглавить дискуссию по политике Северной Кореи на предстоящем саммите G7 в Италии.