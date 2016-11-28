Рятувальники зняли з пілону Південного мосту у Києві 19 осіб

У неділю 27 листопада рятувальники отримали повідомлення, що на пілоні Південного мосту перебувають невідомі люди.

На місці події було виявлено, що компанія молодих людей, усього 19 осіб, відзначали день народження та вирішили забратися на верхівку Південного мосту. Однак самостійно спуститися звідти вони вже не змогли.

Рятувальники за допомогою висотного спорядження спустили молодих людей на землю. Компанію було передано працівникам поліції.