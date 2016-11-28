Спасатели сняли с пилона Южного моста в Киеве 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Спасатели сняли с пилона Южного моста в столице компанию из 19 человек, которые не могли самостоятельно спуститься. Об этом сообщает Киевская служба спасения на своей странице в Facebook, передает УНН.
В воскресенье 27 ноября спасатели получили сообщение, что на пилоне Южного моста находятся неизвестные люди.
На месте происшествия было установлено, что компания молодых людей, всего 19 человек, отмечали день рождения и решили забраться на верхушку Южного моста. Однако самостоятельно спуститься оттуда они уже не смогли.
Спасатели с помощью высотного снаряжения спустили молодых людей на землю. Компания была передана работникам полиции.