Спасатели сняли с пилона Южного моста в Киеве 19 человек

В воскресенье 27 ноября спасатели получили сообщение, что на пилоне Южного моста находятся неизвестные люди.

На месте происшествия было установлено, что компания молодых людей, всего 19 человек, отмечали день рождения и решили забраться на верхушку Южного моста. Однако самостоятельно спуститься оттуда они уже не смогли.

Спасатели с помощью высотного снаряжения спустили молодых людей на землю. Компания была передана работникам полиции.