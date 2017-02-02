Рятувальники знайшли туристів з Білорусі, що заблукали в горах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. На Закарпатті рятувальники знайшли туристів з Білорусії, що заблукали в горах. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Закарпатської області.
Сьогодні, 2 січня о 16:45 до Служби порятунку по допомогу звернулись туристи з Білорусії, котрі під час відпочинку на полонині Драгобрат, Рахівського району втратили орієнтир в умовах поганої видимості та заблукали. До складу групи входить 15 осіб. Для надання допомоги та проведення пошукових робіт було направлено рятувальників гірського-пошуково-рятувального відділення смт Ясіня у складі 7 чоловік та однієї одиниці техніки.
О 19:10 заблукалих було знайдено в районі гори Жандарм полонини Драгобрат та доправлено до турбази, де вони зупинились на відпочинок. Стан їх здоров’я задовільний, медичної допомоги громадяни не потребували.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 2 лютого, на Закарпатті зійшло шість лавин.