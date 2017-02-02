Спасатели нашли туристов из Беларуси, заблудившихся в горах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Закарпатской области нашли туристов из Белоруссии, заблудившихся в горах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Закарпатской области.
Сегодня, 2 февраля в 16:45 в Службу спасения за помощью обратились туристы из Белоруссии, которые во время отдыха в долине Драгобрат, Раховского района потеряли ориентир в условиях плохой видимости и заблудились. В состав группы входит 15 человек. Для оказания помощи и проведения поисковых работ направили спасателей горного поисково-спасательного отделения пгт Ясиня в составе 7 человек и одной единицы техники.
В 19:10 заблудившихся нашли в районе горы Жандарм долины Драгобрат и доставили на турбазу, где они остановились на отдых. Состояние их здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи граждане не нуждались.
Как сообщал УНН, сегодня, 2 февраля, в Закарпатской области сошло шесть лавин.