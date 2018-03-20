Рятувальники знайшли тіло ужгородця, який помер у Карпатах
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 20 березня. УНН. Тіло мешканця Ужгорода, який з невідомих причин помер у Карпатах, знайшли прикарпатські рятувальники. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Чоловік, 1984 року народження, житель міста Ужгород загинув орієнтовно між полониною Гропа та горою Вихід.
Про це івано-франківським рятувальникам розповів турист, який подорожував у горах із загиблими. За словами очевидця, в ужгородця стався серцевий напад.
За неофіційною інформацією, тіло ужгородця наразі транспортують з гірської місцевості.
Нагадаємо, троє туристів під час проходження туристичного маршруту заблукали в районі гори Піп Іван Рахівського району Закарпатської області.