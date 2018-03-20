Спасатели нашли тело ужгородца, который умер в Карпатах

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 13212 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 18062 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 64073 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74393 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101911 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109132 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116524 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121870 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132982 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Спасатели нашли тело ужгородца, который умер в Карпатах

Спасатели нашли тело ужгородца, который умер в Карпатах

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 20 марта. УНН. Тело жителя Ужгорода, который по неизвестным причинам умер в Карпатах, нашли Прикарпатья спасатели. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Мужчина, 1984 года рождения, житель города Ужгород погиб ориентировочно между горной Гропа и горой Выход.

Об этом Ивано-Франковским спасателям рассказал турист, путешествовавший в горах с погибшими. По словам очевидца, в ужгородца случился сердечный приступ.

По неофициальной информации, тело ужгородца сейчас транспортируют из горной местности.

Напомним, трое туристов во время прохождения туристического маршрута заблудились в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области.

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