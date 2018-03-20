Спасатели нашли тело ужгородца, который умер в Карпатах
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 марта. УНН. Тело жителя Ужгорода, который по неизвестным причинам умер в Карпатах, нашли Прикарпатья спасатели. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Мужчина, 1984 года рождения, житель города Ужгород погиб ориентировочно между горной Гропа и горой Выход.
Об этом Ивано-Франковским спасателям рассказал турист, путешествовавший в горах с погибшими. По словам очевидца, в ужгородца случился сердечный приступ.
По неофициальной информации, тело ужгородца сейчас транспортируют из горной местности.
Напомним, трое туристов во время прохождения туристического маршрута заблудились в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области.