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Рятувальники знайшли нових жертв лавини в Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. На місці трагедії в італійському готелі рятувальники виявили тіла ще чотирьох жертв лавини. Кількість загиблих зросла до 18. Пошуки людей продовжуються, передає УНН з посиланням на ANSA.

“Ми не заспокоїмося, поки не будемо впевнені, що немає жодної людини під уламками або снігом. Ми будемо намагатися до кінця”, — заявила чиновник з Департаменту цивільного захисту Луїджі Данджело.

Тіла загиблих відправлені до моргу госпіталю в Пескарі. Після експертизи їх віддадуть родичам. Як повідомили у виданні, 18 жертвою виявився чоловік. На даний момент, безвісти зниклими вважаються 11 осіб.

Як повідомляв УНН, пожежні, які беруть участь в пошуковій операції в італійському гірському готелі Rigopiano, на який 18 січня зійшла снігова лавина, у вівторок ввечері витягли з-під снігових завалів тіло ще однієї загиблої жінки, загальна кількість жертв досягла 17 осіб.

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