Рятувальники знайшли нових жертв лавини в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На місці трагедії в італійському готелі рятувальники виявили тіла ще чотирьох жертв лавини. Кількість загиблих зросла до 18. Пошуки людей продовжуються, передає УНН з посиланням на ANSA.
“Ми не заспокоїмося, поки не будемо впевнені, що немає жодної людини під уламками або снігом. Ми будемо намагатися до кінця”, — заявила чиновник з Департаменту цивільного захисту Луїджі Данджело.
Тіла загиблих відправлені до моргу госпіталю в Пескарі. Після експертизи їх віддадуть родичам. Як повідомили у виданні, 18 жертвою виявився чоловік. На даний момент, безвісти зниклими вважаються 11 осіб.
Як повідомляв УНН, пожежні, які беруть участь в пошуковій операції в італійському гірському готелі Rigopiano, на який 18 січня зійшла снігова лавина, у вівторок ввечері витягли з-під снігових завалів тіло ще однієї загиблої жінки, загальна кількість жертв досягла 17 осіб.