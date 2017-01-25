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Спасатели нашли новых жертв лавины в Италии

Спасатели нашли новых жертв лавины в Италии

Киев • УНН

 • 9860 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. На месте трагедии в итальянском отеле спасатели обнаружили тела еще четырех жертв лавины. Число погибших возросло до 18. Поиски людей продолжаются, передает УНН со ссылкой на ANSA.

"Мы не успокоимся, пока не будем уверены, что нет ни одного человека под обломками или снегом. Мы будем стараться до конца ", - заявила чиновник из Департамента гражданской защиты Луиджи Данджело.

Тела погибших отправлены в морг госпиталя в Пескаре. После экспертизы их отдадут родственникам. Как сообщили в издании, 18 жертвой оказался мужчина. На данный момент, без вести пропавшими считаются 11 человек.

Как сообщал УНН, пожарные, которые участвуют в поисковой операции в итальянском горном отеле Rigopiano, на который 18 января сошла снежная лавина, во вторник вечером вытащили из-под снежных завалов тело еще одной погибшей женщины, общее количество жертв достигло 17 человек .

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