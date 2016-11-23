Рятувальники загасили пожежу на території кафе в Києві

О 3:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на території одного із кафе столиці по вул. Берковецькій.

На місце події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в окремо розташованій від кафе господарській будівлі з розповсюдженням полум’я на ще одну поруч розташовану господарську будівлю.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 50 кв. м дерев’яних конструкцій.

Причина займання наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.