Рятувальники загасили пожежу на території кафе в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Рятувальники ліквідували загорання на території кафе на вулиці Берковецькій у Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Києві.
О 3:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на території одного із кафе столиці по вул. Берковецькій.
На місце події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в окремо розташованій від кафе господарській будівлі з розповсюдженням полум’я на ще одну поруч розташовану господарську будівлю.
Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 50 кв. м дерев’яних конструкцій.
Причина займання наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.