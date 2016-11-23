Спасатели потушили пожар на территории кафе в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Спасатели ликвидировали возгорание на территории кафе на улице Берковецкой в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве.
В 3:16 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который возник на территории одного из кафе столицы по ул. Берковецкой.
На место происшествия прибыли спасатели 10-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарные установили, что возгорание возникло в отдельно стоящей от кафе хозяйственной постройке с распространением пламени на еще одну рядом расположенную хозяйственную постройку.
В результате пожара сгорело и разобрано 50 кв. м деревянных конструкций.
Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.