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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Спасатели потушили пожар на территории кафе в Киеве

Киев • УНН

 • 9250 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Спасатели ликвидировали возгорание на территории кафе на улице Берковецкой в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве.

Спасатели потушили пожар на территории кафе в Киеве

В 3:16 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который возник на территории одного из кафе столицы по ул. Берковецкой.

На место происшествия прибыли спасатели 10-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарные установили, что возгорание возникло в отдельно стоящей от кафе хозяйственной постройке с распространением пламени на еще одну рядом расположенную хозяйственную постройку.

В результате пожара сгорело и разобрано 50 кв. м деревянных конструкций.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Украинские Национальные Новости

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